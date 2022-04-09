Чемпионат мира по керлингу. США сыграют с Шотландией в матче за выход в полуфинал, Швейцария встретится с Италией

В ночь с 9 на 10 апреля в Лас-Вегасе пройдут матчи за выход в полуфинал мужского чемпионата мира по керлингу.

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