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Какие творческие проекты Ильи Олейникова семья пытается вернуть зрителям

Какие творческие проекты Ильи Олейникова семья пытается вернуть зрителям

«Около 80% песен моего отца почти никто не слышал». Именно это признание Дениса Клявера стало главным поводом вновь заговорить об Илье Олейникове — не как о человеке, которого миллионы зрителей помнят по «Городку», а как об авторе большого музыкального наследия, остававшегося в семейном архиве.

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