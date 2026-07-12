Какие творческие проекты Ильи Олейникова семья пытается вернуть зрителям

«Около 80% песен моего отца почти никто не слышал». Именно это признание Дениса Клявера стало главным поводом вновь заговорить об Илье Олейникове — не как о человеке, которого миллионы зрителей помнят по «Городку», а как об авторе большого музыкального наследия, остававшегося в семейном архиве.