Самые древние дайверы: Учёные выяснили, для чего неандертальцы ныряли на большие глубин

Можно ли представить неандертальца в чём-то наподобие плавок или купальника? Это вряд ли, но вот то, что древние прямоходящие обитатели нашей планеты плавали в море, да не просто плавали, а ныряли на большую глубину, учёные установили определённо.
Можно ли представить неандертальца в чём-то наподобие плавок или купальника? Это вряд ли, но вот то, что древние прямоходящие обитатели нашей планеты плавали в море, да не просто плавали, а ныряли на большую глубину, учёные установили определённо.
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