Модный темный маникюр: тенденции 2021

Модный темный маникюр 2021 – это максимальная натуральность и насыщенность оттенков. Специалисты рекомендуют модницам присмотреться к оригинальному дизайну с оттенками черного, темно-фиолетового, баклажанного, темно-синего, бордового, сливового.