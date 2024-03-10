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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов выиграл 9 из 10 последних матчей. Он отбил 29 бросков из 31 в игре с «Монреалем»

Вратарь «Торонто» отразил 29 бросков из 31 в игре с «Монреалем» (3:2). Эта победа стала для Ильи Самсонова 9-й в 10 последних играх НХЛ.

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