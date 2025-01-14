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МВД России пресекло работу нелегальной платежной системы для мошенников Rapidpay

МВД России пресекло работу нелегальной платежной системы для мошенников Rapidpay

МВД задержало создателей теневой платежной системы для мошенников Rapidpay МВД России задержало четверых создателей нелегальной платежной системы Rapidpay, которой пользовались криптовалютчики, букмекерские конторы, интернет-казино и кол-центы мошенников.

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