Швеция в шоке от масштабов вербовки детей в мошеннические схемы

Полиция Швеции раскрыла новый метод вовлечения несовершеннолетних в криминальную среду. Национальный оперативный отдел сообщил, что представители преступных сетей скупают в социальных сетях группы, предназначенные для обсуждения видеоигр, футбольных матчей и других безобидных увлечений, таким образом банды получают мгновенный доступ к сотням и тысячам детей и подростков.