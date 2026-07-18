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Аргументы недели

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Швеция в шоке от масштабов вербовки детей в мошеннические схемы

Швеция в шоке от масштабов вербовки детей в мошеннические схемы

Полиция Швеции раскрыла новый метод вовлечения несовершеннолетних в криминальную среду. Национальный оперативный отдел сообщил, что представители преступных сетей скупают в социальных сетях группы, предназначенные для обсуждения видеоигр, футбольных матчей и других безобидных увлечений, таким образом банды получают мгновенный доступ к сотням и тысячам детей и подростков.

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