Военное обозрение

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Мятеж группы «Вагнер» в РФ мог стать поводом для вторжения радикальных группировок из Афганистана в Таджикистан

Мятеж группы «Вагнер» в РФ мог стать поводом для вторжения радикальных группировок из Афганистана в Таджикистан

Появляются новые подробности того, как мятеж военизированного формирования «Вагнер» могли использовать не только внешние враги нашего государства, но и противники дружественных нам стран.

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