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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ягудин о методах Тарасовой: «Она не жесткая, она справедливая. Тренер принимает решение, как нужно действовать, что дозволено, а что нет»

– Я только «за» то, что делает Татьяна Анатольевна. Абсолютно верно. И речь не о жестких [методах], а справедливых и достаточно организованных, и выполненных с головой.

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