ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 607 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    по шкале Цельсия абсолютному нулю соответствует температура −273,15 °C[2] или −459,67 °F (по Фаренгейту).Жителей Казахстан...
  • Вячеслав Денисов
    Вообще-то, правильнее написать "бывшего бандита, награбившего в личную собственность недвижимость и предприятия и куп...Суд дал красноярс...
  • Алекс Архипов
    Доколе?Танки ВСУ атакова...

Суд дал красноярскому бизнесмену Быкову 12 лет по делу об убийстве

Суд дал красноярскому бизнесмену Быкову 12 лет по делу об убийстве

Свою вину он не признал.фото: wikipedia.org--> Кировский районный суд Красноярска приговорил предпринимателя и экс-депутата Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы по третьему уголовному делу об убийстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Вообще-то, правильнее написать &quot;бывшего бандита, награбившего в личную собственность недвижимость и предприятия и купившего себе депутатский мандат&quot;.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх