Суд дал красноярскому бизнесмену Быкову 12 лет по делу об убийстве

Свою вину он не признал.фото: wikipedia.org--> Кировский районный суд Красноярска приговорил предпринимателя и экс-депутата Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы по третьему уголовному делу об убийстве.
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