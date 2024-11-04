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Путин напомнил о лидерстве России в использовании мирного атома

Российский народ открыл человечеству дорогу к изучению звезд, а также обеспечил лидерство государства в использовании мирного атома, сообщил президент РФ Владимир Путин в приветствии участниками симпозиума "Создавая будущее".

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