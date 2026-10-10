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Медицинский ИИ научился рисовать красивые тепловые карты — но с реальным диагнозом они не совпадают

Медицинский ИИ научился рисовать красивые тепловые карты — но с реальным диагнозом они не совпадают

Четыре специализированные модели для анализа рентгена грудной клетки показали: визуальная правдоподобность и реальная локализация патологии — не одно и то же Исследователи из Международного института информационных технологий Хайдарабада (IIIT Hyderabad) опубликовали аудит четырёх моделей компьютерного зрения, предназначенных для анализа рентгеновских снимков грудной клетки.

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