Медицинский ИИ научился рисовать красивые тепловые карты — но с реальным диагнозом они не совпадают

Четыре специализированные модели для анализа рентгена грудной клетки показали: визуальная правдоподобность и реальная локализация патологии — не одно и то же Исследователи из Международного института информационных технологий Хайдарабада (IIIT Hyderabad) опубликовали аудит четырёх моделей компьютерного зрения, предназначенных для анализа рентгеновских снимков грудной клетки.