Медицинский ИИ научился рисовать красивые тепловые карты — но с реальным диагнозом они не совпадают

Четыре специализированные модели для анализа рентгена грудной клетки показали: визуальная правдоподобность и реальная локализация патологии — не одно и то же Исследователи из Международного института информационных технологий Хайдарабада (IIIT Hyderabad) опубликовали аудит четырёх моделей компьютерного зрения, предназначенных для анализа рентгеновских снимков грудной клетки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым