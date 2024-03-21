В России намерены ужесточить контроль за стандартами производства всей продукции

Министерство промышленности и торговли, министерство финансов и Росстандарт утвердили законопроект, который требует от производителей направлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым производятся их товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии