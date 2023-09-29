Минобороны РФ: Отслуживших призывников уволят своевременно

Российские военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут своевременно уволены. Такое заявление сделал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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