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Минобороны РФ: Отслуживших призывников уволят своевременно

Минобороны РФ: Отслуживших призывников уволят своевременно

Российские военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут своевременно уволены. Такое заявление сделал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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