Kamala Harris Moves To $8.5M Mansion In 94% White Neighborhood Authored by Luis Cornelio via Headline USA, Former Vice President Kamala Harris has long spoken about the importance of being surrounded by other black or minority Americans.
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