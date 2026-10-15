Если на куртке появилась дырка, не стоит отчаиваться. Гораздо правильнее запастись тонкой иглой и подобрать нитки в тон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Интерьерные прием...
- Зачем гладить вещ...
- Приборы, которые ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым