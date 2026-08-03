В России спрогнозировали рост числа атак БПЛА ВСУ при одном условии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли на сознательную террористическую тактику — бить по гражданским объектам, и число таких налетов будет увеличиваться, рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.
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