В Киеве заявили об отсутствии денег на мобилизации 500 тысяч человек

По словам депутата Ярослава Железняка, на эти цели не хватает 580 млрд гривен У Украины нет денег на выполнение плана по мобилизации 500 тысяч человек, заявил "Украинской правде" депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии