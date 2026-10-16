РИА Новости/Сергей Бобылев Важное сражение на севере Харьковской области закончилось 16 октября. Двухтысячная группировка противника, зажатая в котле возле города Волчанск, полностью уничтожена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ В США задержали б...
- Захарова предупре...
- Лавров высмеял жа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым