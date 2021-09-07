Россию погубит ханжество?/исполнившей танец живота учительнице не за что извиняться

Любопытно, однакоПолитикаРоссию погубит ханжество?/исполнившей танец живота учительнице не за что извиняться Иногда мне кажется, что накал – как бы это покорректнее выразиться-то, а? – глупости в нашем обществе зашкаливает.Вернуться к статье6215НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаАфтор-учитель в православной школе и несет такую ахинею? А его руководство знает? Учительница видимо плохо училась в педе и курс Введение в профессию и этика прогуляла. В стрипклубе, видимо, подрабатывала....ГГарикпри чем здесь ханжество? для всего надо знать место и время. Танец живота - современная версия древней формы танца, чья история тянется с древних времён. Многие из его основных движений происходят от ритуалов рождаемости, танцев оплодотворения, и религиозного поклонения. Уволить за несоответствие чтобы думать научилась.Алексей Bristlie"Бред. Я считаю, увольнять надо тех, кто это проверку начал. С запретом пожизненно занимать должности в сфере образования." Подписываюсь под этой фразой 100500 раз!!!!!ГусЕнаИзвращугаАлексей BristlieУсохни, рыло! И не мечтай, в стриптиз тебя не возьмут, с такой-то харей!ГусЕнаХаха, Дрочилло возбудилсо.ГусЕнаСмотри, нынче педофилов рвать на куски будут.Владимир ЕфимкинТанец красивый, но не для начальных классов!sergmannДа вы посмотрите что по тв показывают днём, и как надо, и как не надо грешить. Вот никто за порно на тв не извиняется. Кровь, насилие, убийства на всех 180 каналах, за исключением канала Культура. 24 часа в сутки, а вы прицепились к бедняжке учительнице. В своём глазу бревно не видят, а в чужём соринку увидели. Позорники.ГусЕнаВы в своем уме?Времячкин ВиталийСуть вопроса не борьба чиновников за нравственность, а желание усидеть на своих хорошо оплачиваемых местах. Все понимают , что они не сталь варят на заводе. Я представляю , что творится на корпоративах у этих чиновников. А так все банально, во все времена были люди консервативные. Многие знают , что вальс в свое время считался неприличным танцем.ГусЕнаЧего трясти поношенными грудями перед детьми? Озабоченная бабешка.Времячкин ВиталийПолучается , если бы грудь была классная можно и потрясти? Я в этом вопросе хорошо разбираюсь , работаю массажистом. У большинства фигуры немодельные и это не повод рвать волосы на попе и одевать паранжу.ГусЕнаРечь не о качестве груди. Речь о месте и времени. Зачем детям на линейке эротичный танец? Тетя ( учителем ее назвать не могу, уж извините) не догоняет? Видимо, у самой детей нет.ИНИрина НиколаевнаНа школьной линейке не место танцам живота ! И дело не в ханжестве ! То , что является усладой для мужского глаза , не корректно выстявлять на детском празднике ! От вседозволенности мы уже пожинаем плоды ! ....ИНИрина НиколаевнаНа школьной линейке не место танцам живота ! И дело не в ханжестве ! То , что является усладой для мужского глаза , не корректно выстявлять на детском празднике ! От вседозволенности мы уже пожинаем плоды ! ....Юрий DedЕё не извиняться надо а за веки вечные запретить и на версту подходить у детям . А те кто тут её поддерживает такие же безнравственные скоты как и эта дура = училка =Времячкин ВиталийХодим смешанной компанией в баню, куда приводят и детей. Ходим в плавках-купальниках. И по моим наблюдениям детям вообще по барабану кто чем трясет. У них другие заботы. Но конечно правила должны быть везде.ГусЕнаВот и не стОит трясти. Мой супруг никогда не позволял себе ходить в трусах перед детьми.Александр СимаковНу только этого ещё не хватало - чтобы Ваш супруг перед детьми в трусах на школьной линейке ходил.ГусЕнаЕще не хватало шутить в этой теме на фоне того, что случилось с девочками 10 лет ...Александр СимаковМадам, после того, что Вы пишите в своих комментариях в адрес других пользователей, в Ваш адрес все шутки уместны.ГусЕнаДядя, ты считаешь, что растлевать детей-это норма? Что же ты делал со своими? Или с чужими?Александр СимаковВо-первых, эта девушка -учительница танцев, показала детям танец "Крылья счастья". Во-вторых, танцевала в полностью закрытом костюме телесного цвета. В- третьих, на танец живота там нет даже и намёка. То, что эта девушка машет руками, изображая птицу - растление детей?! Это может прийти в голову только людям с больным воображением.ГусЕнаОбьясни мне, человеку, который изучал детскую и возрастную психологию, зачем первоклассникам бегающая тетка по сцене? Им бы логичнее было бы медвеженка с портфелем. А вот вся риторика вокруг этого-это не что иное как попытка навязать " а чо такова" половое аоспитание. Как ржа точит железо, так и такие вот учительки то голой жопой на турник в купальниках, то теперь " шасте с крыльями" . Подркга живет в Голландии, ее дочь тоже пытались " обучить" как одевать презик на искуственный фаллос в 4 классе. Там родители тоже бойкотировали школу. И тоже такие вот жучары как ты удивлялись " ачотакова". Руки прочь от детей.Времячкин ВиталийАлекксандр, приятно слышать здравые слова... А мы удивляемся откуда в 30-е было столько доносов, а все тоже самое, боролись с пороками и предательством... Я тут недавно прочитал воспоминания о Булгакове. Очень интересно из нашего времени смотреть как не пускали на сцену его великолепные пьесы и не издавали то же " Собачье сердце".ГусЕнаСравнил хрен м пальцем:))Дмитрий ДемочкинНу скоро тока в платке и в парандже!NNataВ этих нарядах как раз и ходят те, кто танец живота исполняет.Времячкин ВиталийБанальная ситуация и банальное обсуждение. Самое смешное , что это обсуждение происходит в век интернета, где можно найти все. И даже первоклассники могут посмотреть не только танец живота. Интернет обсуждениями родителей при всем желании не закрыть и не " уволить " . Остается формировать только культуру отношений между полами. Не пытаться заклеить все выступающие у мужчин и женщин места. А интеллигентно объяснить , где что уместно.ГусЕнаТо то и оно. Сам первоклассник не полезет искать " танец живота", потому что ему это неинтересно. А вот навязывание подобного-это преступление.Василий ПлюшкинДа ужЛора ЛораА может на школьной линейке Яблочко сбацать и нет проблем! У учительницы с ситуацией проблема и надо ей к психологу...А так молодая и глядишь в разум прийдет: Где, Что, Когда...Отсутствует эстетическое образование!ГусЕнаОтсутствует понятие Профэтики. В 28 лет? Наврядли. Не зря Директор написала заявление. Хотя, возможно, и не знала что эта отчебучит.Ино планетянкаВы верно подметили :*Где, Что, Когда...Отсутствует эстетическое образование.*....Танец живота исполняли наложницы перед султаном и он потом выбирал, кто на ночь пригодится....В русской школе и восточный танец - НОНСЕНС !!!...ПОЗОР !!!...Гнать такую из школы, пусть преподаёт в стрипклубе, к детям не подпускать !!!...Эта училка даже не умеет танцевать...https://www.youtube.com/watch?v=qsSfN4xZGpcИно планетянкаНаложницы СКРОМНЕЕ ЭТОЙ УЧИЛКИ...ВВЛАДИСЛАВШкольная линейка не совсем то место, где нужно исполнять танец живота.AIAlex ImenЭто азиатская традиция. Видел танец живота в кабаре Ливана и Сирии. Красивые женщины с богатыми формами. Вряд-ли это уместно в школе.Игорь ЛеухинОтличный танец!!! ПРЕДЛАГАЮ: на День учителя весь педагогический состав этой школы в бикини заставить танцевать тверк на общешкольной линейке, а потом сразу всех разогнать нахер по народному хозяйству. На тверк не привлекать трудовика и физкультурника, они исполнят перед старшеклассниками захватывающий акт онанизма (старшеклассникам можно разрешить делать ставки, кто быстрее дойдёт до конца). А ЧО? Футболисту Дзюбе можно прославиться на весь интернет, а учителям нельзя? А сколько у Дзюбы было защитников, уже собирались целые легионы, рисовались таблички "ЯМЫДзюба", но что-то их остановило.NNataВот такие учителя приходят к нашим детям. Стоит задуматься.Александр СимаковО чем задумываться-то? О том, что Вы так никогда не сможете? И как Вы можете судить о её профессионализме по танцу, который был согласован с вышестоящим начальством, которое не нашло в нем ничего предосудительного? Весь сыр-бор разгорелся из-за наездов в соцсетях таких, как Вы, которые что-то там усмотрели. А ребятня после этого танца свою учительницу зауважала, что немаловажно для установления более тесного контакта преподавателя и школьника - легче работать.NNataДа не надо свистеть. Дети такое не уважают. Смеются по углам, старшеклассники обсуждают далеко не её преподавательские успехи и достоинства. Не надо путать школу с баром, где самое место таким танцам. А то скоро физику преподавать с шеста начнете. Всему есть место и время. Если учитель не понимает таких элементарных вещей, то ей надо менять профессию(она -то место денежное с таким танцем найдет без проблем).ГусЕнаНу что за глупости? А вы не хотите чтоб вас оперировал голый хирург? А че? Контакт.ГусЕнаЭта тетка и расчитывала на родителей детей. Самим деткам уж точно это не нужно.NNataточнее на мужскую часть. Но если нет ума, то разум-то какой-то должен же быть.ГусЕнаДа. Верно.МЛМила ЛиковаРебятня -- это вы и вам подобные??? Идите за зрелищами и " установлением более тесного контакта" в другие места!АКАлександр КравченкоА это точно танец живота? Как то неубедительно. Считаю обвинение необоснованным.Александр КловоСволота бросилась на хорошую учительницу.МЛМила ЛиковаНу, такие, как вы поддерживают всех молодых, раскрепощённых, в стрингах в магазине и с голым животом на школьной линейке!ГусЕнаДа пусть поддерживают кого угодно, хоть чОрта лысого. А к детям не лезут.ГусЕнаПедофилы бросились защищать растление детей.МЛМила ЛиковаАВТОР, думаю, вы недолго продержитесь в православной гимназии, потому что там вам не место, с вашими взглядами! Одна ваша коллега, заслуженный учитель истории недавно "разродилась" фантазиями -- лучше бы Русь Рим завоевал! Охиреешь от вас, учителей заслуженных! Скажите, вы в Европу отдыхать ездили хоть когда нибудь? В Грецию, Испанию, на Кипр??? Вот где "ханжество" высшей пробы (на ваш вкус, на мой - нет)! Сколько условностей за ваши деньги! Вас вечером не пустят на оплаченный вами заранее ужин, если вы придёте в шортах, бриджах, а не в брюках!!! Не пустят, даже если вы будете с женой и детьми! Для таких, как вы, наших людей, специально вывешивают объявления, причём, на русском языке -- "в купальниках и плавках не входить"! Иногда просят и в парео не входить! В ресторан вашего отеля, в 10 метрах от пляжа, в купальнике не пустят, да воспитанные люди и не ходят! Да, если вас когда- нибудь занесёт на Майорку, да ещё на Новый Год, знайте, что вас не пустят в ресторан без фрака, а вашу даму- без длинного платья! А у нас с этим полный беспредел -- пошлое хамоватое поведение -- это наш уровень, полное бескультурье повсеместно! И пропагандёров, подобных вам, защищающих голые животы в школе и голопопых в магазинах, полно! НЕУМЕСТНО, БЕСКУЛЬТУРНО, такие слова знаете?Лада КрымоваДля кого танцевала эта училка? Для гы-гыкающих старшеклассников и папашек, пришедших проводить в школу своих отпрысков. Ибо в основе любого женского восточного танца лежит идея возбуждения мужчины женщиной - только это и ничего другого. Никакого иного сакрального или ритуального смысла в нем нет. Это объясняют на первом же занятии. На закрытой вечеринке, в баре, на тематическом конкурсе или концерте, в конце концов - отлично, почему бы и нет? Но на детском мероприятии?!! И ханжество здесь вообще ни причем. Фееричен авторский отсыл к пляжам в конце статьи - типа, если там ходят в купальниках, а иногда и топлес, то и на школьной линейке так можно. Бред.ВКВалерий КабановЮленька, Ваш танец - очарование! Ни малейшей пошлости я не увидел. Танец весьма и весьма скромный и никакой идеи "возбуждения мужчин" не содержит. А нашу молодежь надо учить прекрасному, а не ханжеству. А родителям смотреть сквозь пальцы на их новое повальное увлечение вейпами? А может быть вообще позакрывать Третьяковку, Русский музей, Эрмитаж? "Детям до 16...? Ни -ни!" Вы большой молодец. Так держать!Времячкин ВиталийЕсть мультик про сумасшедшую бабку, которая ночью бегала по музею и наклеивала ленту на статуи , закрывая интимные места. Так что тема злободневная во всех странах.ГусЕнаНе надо , Кабанов, утрировать...Ты ПРЕКРАСНО понимаешь о чем речь. В галереи Питти Апполон не извивается змеей , демонстрируя свои ..достоинствами назвать рука не поднимается...ГусЕнаА есть реальность-погибли две десятилетние девочки. Страшно. И перед смертью приняли такие мучения. И ты еще решил стебаться?Времячкин ВиталийТак вот ребята, подведем итоги , если вы посмотрите табличку голосования по вышеупомянутому танцу. То большинство, 60% высказались что танец вполне уместен и хорош. А вот в комментариях как то все больше против. Ну что, делаем вывод.ГусЕнаСам танец неплох. Вопрос-нужен ли он детям и зачем. Педофильное лобби сильно.Жумабек Дильтаев60% - это мужчины. Я то же не против танца живота. Но не для детей. И, тем более, не в исполнении педагога.ЕКЕвгений Казанцев47 лет назад мы с родителями ездили на "Лебединое озеро", детей было много, а лебеди были более обнажёны, но в наше время ни взрослые, ни дети не страдали дебилизмом. Да и на пляж мы ходили вместе с классной руководительницей. Все выросли нормальными, и поразительно, без дебильных отклонений.Комментировать
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