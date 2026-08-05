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Путин прокомментировал попытки угрожать проведению выборов

Путин прокомментировал попытки угрожать проведению выборов

Угрозы безопасности не могут воспрепятствовать гражданам, которые действительно хотят участвовать в выборах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

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