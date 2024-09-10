Аппетиты растут: в Сочи в который раз выставили на продажу гостиничный комплекс советских времен

Аппетиты растут: в Сочи в который раз выставили на продажу гостиничный комплекс советских временНа сайтах объявлений о недвижимости появилась информация о продаже гостиничного комплекса «Сочи-Магнолия» на Курортном проспекте в центре города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии