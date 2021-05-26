Исповедь свекрови

5МИНУТКАДети и семьяИсповедь свекрови Да, я свекровь! И, да, меня ненавидит моя невестка! Ненавидит за то, что я лезу в их жизнь и пытаюсь влиять на ее мужа.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaПонимаем, конечно, свекровь свою версию отношений рассказала. Это для других мы судьи, а для себя-всегда адвокаты.людмила голдабинаПоэтому ,дети должны жить отдельно.Lena HeidelСвекрови тоже разные. Она требует понимания к своему поведению и пытается оправдать его благими намерениями. А на самом деле вмешивается а жизнь семьи своего сына. Ведь она же лучше знает, как жить.ИИринаНельзя нарушать ЗОЛОТОЕ правило давать советы только тогда, когда их просят....White VolgaУ любой невестки есть ее родная мать, которая ее воспитывала и прививала навыки жизни. Почему свекровь должна учить невестку? Пусть ее мама вносит коррективы в воспитание дочери. Никогда не нужно совать свой нос в чью-либо семью и давать советы "как лучше", тем более, если об этом не просили. У меня три сына и мне по фиг как они там живут со своими женами. Нужна буду, сами обратятся.Vera DobryaginaАбсолютно согласна!Vladimir Finkочень часто(особено последнее время) попадаются такие невески которых видно дома НИЧЕМУ не учили. кроме как трахаться. Ни нормальную еду сварить, ни убраться! а потом вопрли - он такой козёл , он бросил семью!! Так вот ОН не бросал семью!! ОН бросил эту дуру!! которая НИЧЕГО не умеет и не хочет чему то учиться! А всё что она знает - дай денег!! Только да! Дай! и Дай!Галина ВойсковаяВ этой исповеди свекрови меня смутило то, что она волнуется о благополучии своего ребёнка. Я трижды свекровь и один раз тёща, и как только мои дети вступали в брак, меня волновало уже не благополучие моего ребёнка, а благополучие его семьи. Будет счастлива жена моего сына, значит будет счастлив и он и их дети. И благодарю Бога, у меня хорошие невестки и хороший зять, и я их люблю и они к нам с мужем относятся хорошо. Учить их я не учу, но высказать своё мнение по разным вопросам не считаю преступлением. Я же никого не заставляю поступать так как я считаю лучше. Я высказала своё мнение - вы послушали и сами решили как вам лучше. И никаких обид ни со стороны молодёжи, ни с моей стороны если они сделали по своему. Каждый живёт свою жизнь и они люди взрослые, сами разберутся что им лучше.Елена игрикПомощь и "учеба семейному делу" хороша по просьбе, а не по настоятельному впихиванию своего опыта. Опыт у каждого свой, с ним не рождаются, так дайте же возможность его приобрести. Везде соломку не подстелишь. Сын вполне взрослый человек, не в пятнадцать же он лет женился. Пора бы уже прикрывать лавочку с гиперопекой.Наталья КадироваЕсли ваш сын сделал этот выбор, вы не имеете права лесть со своим самоварам уже в семью.Наталья КадироваНе просят не лезте!!!Комментировать
Свежие комментарии