Britain will send RAF Typhoon jets to defend Saudi Arabia from attacks by the Houthi rebels in Yemen, the country's Ministry of Defense said.
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