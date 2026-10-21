© ShutterstockБеспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 октября нанес удар по автобусу, который используется для перевозки персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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