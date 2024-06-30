Дебаты в доме престарелых

Алексей Тан Всё идёт к ТОМУ... что в США, придёт "правитель".... (клон) копия Милея, Нетаньяху и Зеленского.... НИ чего другого, уже Сионизм (теневое, глубинное и т.д.) родить уже не в состоянии!.... народец... не тот!.

Natalija Osminina Какая разница: кто придет, если проблемы (запредельный госдолг, дефицит бюджета, негативный торговый баланс, ипотечный кризис, инфляция, провалы внешней политики, миллионы бомжей, изношенная инфраструктура и пр,) в любом случае не рассосутся.