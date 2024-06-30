После просмотра ночных дебатов я немного поспал, потом сразу с корабля на бал (в смысле «из кровати в телевизор») к Веселовскому на эфир.
Дебаты в доме престарелых
Комментарии
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Алексей Тан
Всё идёт к ТОМУ... что в США, придёт "правитель".... (клон) копия Милея, Нетаньяху и Зеленского.... НИ чего другого, уже Сионизм (теневое, глубинное и т.д.) родить уже не в состоянии!.... народец... не тот!.
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21 час.
Natalija Osminina
Какая разница: кто придет, если проблемы (запредельный госдолг, дефицит бюджета, негативный торговый баланс, ипотечный кризис, инфляция, провалы внешней политики, миллионы бомжей, изношенная инфраструктура и пр,) в любом случае не рассосутся.
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18 час.
АС
Александр Сысоев
Даже если придет амерМилей, ничего он решать не будет, будет только озвучивать решения кукловодов. А вот, как думает выходить из глубочайшего кризисам Глубинное государство (или комитет 300) было бы интересно знать.
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15 час.
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