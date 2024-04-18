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Шорох в Купянском районе под Харьковом: ВСУ выводят полицию, хотели провести ротацию

Шорох в Купянском районе под Харьковом: ВСУ выводят полицию, хотели провести ротацию

Так, тг-к 105 полка народной милиции ДНР сообщил о том, что из пгт Двуречная Купянского района Харьковской области полностью выводят полицию – информация об этом распространялась украинскими телеграм-каналами.

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