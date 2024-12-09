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Закон, порядок, государство

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В честь Дня Героев Отечества МЧС России проводит торжественные мероприятия

В честь Дня Героев Отечества МЧС России проводит торжественные мероприятия

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза и России, а также кавалеров орденов Славы и Святого Георгия и всех тех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.

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