На официальном сайте Tony Hawk's Pro Skater начался таинственный обратный отсчет Посл...

На официальном сайте Tony Hawk's Pro Skater начался таинственный обратный отсчетПосле того, как в Call of Duty: Black Ops 6 появился таинственный баннер Tony Hawk’s Pro Skater, на официальном сайте серии появился обратный отсчет.
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