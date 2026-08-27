Минпромторг подготовил список 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов, сообщили в правительстве по итогам первого заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.
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