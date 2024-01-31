Секс с экс: почему бывшие партнеры объявляются, пишут и предлагают интим

Зачем пишут или звонят бывшие любовники? Вариантов ответов множество, как и шуток на этот счет. Наверняка многие были и в роли наряжающейся на встречу с экс-партнером дамы, и в роли ее подруги, которая в ужасе отговаривает от ошибки.