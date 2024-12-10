«Даже не суйтесь»: в центре Владивостока автобус протаранил легковушку

В центре Владивостока транспортный коллапс из-за очередного ДТП. Общественный автобус столкнулся с Toyota Sienta прямо на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.
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