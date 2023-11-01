Яблоновский мост полностью открыли - соцсети

Движение транспорта по всем полосам нового Яблоновского моста открыли утром 1 ноября.Как сообщают подписчики во многих телеграм-каналах, движение свободное - проехать можно по всем четырём полосам Яблоновского моста.
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