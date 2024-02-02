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Древние свитки и искусство меча Гухуа в Genshin Impact: как начать и пройти «Древни...

Древние свитки и искусство меча Гухуа в Genshin Impact: как начать и пройти «Древни...

Древние свитки и искусство меча Гухуа в Genshin Impact: как начать и пройти«Древние свитки и искусство меча Гухуа» — прямое продолжение задания «Прогулка по Залу Ваншань, которую стоит запомнить» в Genshin Impact, где игроки пытаются разгадать тайну старинной библиотеки, спрятанной в долине Чэньюй.

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