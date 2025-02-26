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Царьград

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Мирошник о беспилотниках: Киев угрожает гражданским объектам и миру

Мирошник о беспилотниках: Киев угрожает гражданским объектам и миру

Посол Родион Мирошник осудил массированную атаку украинских дронов, сбитых 26 февраля. Нападение на гражданские объекты нарушает международные нормы и демонстрирует намерение Зеленского осложнить мирное урегулирование конфликта.

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