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Аргументы и Факты

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Правительство Украины проведет аудит Минобороны

Правительство Украины проведет аудит Минобороны

Правительство Украины проведет аудит Минобороны, чтобы выяснить, как образовался масштабный дефицит средств на военные нужды, заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

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