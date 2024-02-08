Астраханский ЗАГС: принимаем от молодоженов заявки на День семьи, любви и верности

В прошлом году на июльский праздник в Арегионе сочетались браком 65 пар. Служба ЗАГС Астраханской области информирует, что уже сейчас у влюбленных в нашем регионе есть возможность подать заявление на государственную регистрацию заключения брака в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.