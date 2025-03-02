«Лучше сейчас»: Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского

Такер Карлсон призвал начать расследование действий Зеленского Американский журналист Такер Карлсон призвал расследовать преступления президента Украины Владимира Зеленского, которого накануне в Белом доме отчитал глава США Дональд Трамп.
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