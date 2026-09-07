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Плазменное облако движется к Земле: ученые предупредили об опасности метеозависимых

Плазменное облако движется к Земле: ученые предупредили об опасности метеозависимых

По данным ученых, на Солнце продолжается повышенная активность. Наблюдения фиксируют новые выбросы плазмы, часть которых способна достичь окрестностей Земли в ближайшие дни.

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