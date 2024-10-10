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Царьград

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Астроном Богачев: Земля не сможет избежать облака плазмы после вспышки на Солнце

Астроном Богачев: Земля не сможет избежать облака плазмы после вспышки на Солнце

Сильнейшие магнитные бури ожидаются 10 и 11 октября из-за огромных размеров плазменного облака.В ближайшие двое суток на Земле разразятся сильнейшие магнитные бури.

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