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Культуромания

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10 сентября исполняется 270 лет со дня учреждения первого русского театра

10 сентября исполняется 270 лет со дня учреждения первого русского театра

10 сентября 2026 года исполнилось 270 лет со дня учреждения первого русского профессионального государственного театра.

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