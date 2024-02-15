Ввоз и ныне там: импорт б/у машин на Дальнем Востоке вырос в 1,5 раза

Несмотря на введенный Японией в августе прошлого года частичный запрет на ввоз в нашу страну автомобилей, а также резко выросшие ставки утилизационного сбора, импорт подержанных машин на Дальнем Востоке увеличился в 2023 году в 1,5 раза.
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