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Ввоз и ныне там: импорт б/у машин на Дальнем Востоке вырос в 1,5 раза

Ввоз и ныне там: импорт б/у машин на Дальнем Востоке вырос в 1,5 раза

Несмотря на введенный Японией в августе прошлого года частичный запрет на ввоз в нашу страну автомобилей, а также резко выросшие ставки утилизационного сбора, импорт подержанных машин на Дальнем Востоке увеличился в 2023 году в 1,5 раза.

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