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Царьград

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Даже Маша Распутина успела напророчить Зеленскому. Всё сбывается на глазах

Даже Маша Распутина успела напророчить Зеленскому. Всё сбывается на глазах

Переговоры между Трампом и Зеленским в США завершились громким скандалом. Американский президент не стерпел грубость лидера Украины и дал ему понять, что дальнейшее общение невозможно.

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