UPDATE // Premier Energy получила разрешение на подачу электроэнергии

20:42 // В 20:13 оператор распределительной системы Premier Energy Distribution получил разрешение на подключение высоковольтных линий электропередачи «Кишинев Скулены 1» и «Кишинев Скулены 2» и начал процесс возобновления подачи электроэнергии потребителям, пострадавшим от отключения электроэнергии.
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