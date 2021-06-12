Карельские Вести

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Почему вам не положены ? Все вопросы о том, как назначают пособия на детей от 3 до 7 лет

Почему вам не положены ? Все вопросы о том, как назначают пособия на детей от 3 до 7 лет

Как считают доход и имущество. Правила назначения пособия на детей изменились в апреле: теперь одни его лишатся, а другие получат больше денег.

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