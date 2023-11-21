Абаев заявил, что футбольные сборные России и Казахстана могут провести товарищеский матч

Посол Казахстана в РФ, бывший министр спорта Казахстана Даурен Абаев заявил, что сборная Казахстана по футболу может провести товарищеский матч с командой России, если будут урегулированы вопросы с международным календарем.
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