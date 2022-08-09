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Байден підписав документи про підтримку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

  Байден підписав документи про підтримку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО США стали 23 країною, що схвалила вступ цих країн до альянсу Президент США Джо Байден у вівторок підписав документи, що схвалюють вступ Фінляндії та Швеції до НАТО Байден підписав «ратифікаційну грамоту» США, вітаючи дві країни, що стало останнім кроком до їх схвалення Сполученими […] Сообщение Байден підписав документи про підтримку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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