Байден підписав документи про підтримку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО США стали 23 країною, що схвалила вступ цих країн до альянсу Президент США Джо Байден у вівторок підписав документи, що схвалюють вступ Фінляндії та Швеції до НАТО Байден підписав «ратифікаційну грамоту» США, вітаючи дві країни, що стало останнім кроком до їх схвалення Сполученими […] Сообщение Байден підписав документи про підтримку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.