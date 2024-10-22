НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Ресторан, это тебе не языком болтать.Петербургский рес...
  • Игорь Егоров
    Мы уже не в состоянии защитить завод играющий важнейшую роль для страны и кто за это все ответит, правительство или в...Обстрел ВСУ брянс...
  • Михаил Васильев
    Пусть весь срок отсидит!Михаил Ефремов вс...

В Петербурге готовят механизм для сохранения рельефов и росписей советского периода

В Петербурге готовят механизм для сохранения рельефов и росписей советского периода

Об этом рассказал председатель Колпинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Юдин В Петербурге разрабатывают механизм для сохранения произведений монументального искусства советского периода – архитектурной керамики, рельефов, росписи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх