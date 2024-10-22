В Петербурге готовят механизм для сохранения рельефов и росписей советского периода

Об этом рассказал председатель Колпинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Юдин В Петербурге разрабатывают механизм для сохранения произведений монументального искусства советского периода – архитектурной керамики, рельефов, росписи.
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