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Новости Липецка

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В Липецкой области неделя началась с тепла и солнца

В Липецкой области неделя началась с тепла и солнца

В Липецкой области рабочая неделя началась с комфортной погоды: днем до +25 градусов, осадков не ожидается, воздух, по данным Росгидромета, соответствует гигиеническим нормам.

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