Умерла известная пластическими операциями «женщина-кошка» Джоселин Вильденштейн

Известная множеством пластических операций Джоселин Вильденштейн умерла в возрасте 84 лет. Об этом 1 января сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дизайнера Ллойда Кляйна, с которым женщина состояла в отношениях.
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